WSJ: Иран готов к переговорам, если США рассмотрят его новое предложение

Иран готов к переговорам, если США открыты к обсуждению нового предложения Тегерана.

Источник: Аргументы и факты

Иран через посредников дал понять, что готов принять участие в переговорах, которые могут состояться в Пакистане в начале следующей недели. По данным The Wall Street Journal, Тегеран рассчитывает на готовность Вашингтона рассмотреть новое предложение, связанное с возможным урегулированием конфликта.

Сообщается, что иранская сторона обозначила условия, при которых могла бы обсуждаться тема открытия Ормузского пролива. Среди ключевых требований называются прекращение атак, а также снятие ограничений в отношении иранских портов.

Кроме того, Тегеран выразил готовность затронуть вопросы своей ядерной программы при условии смягчения американских санкций.

Ранее Иран передал Пакистану, который выступает посредником на переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения по урегулированию конфликта. Документ касается установления долгосрочного перемирия.

