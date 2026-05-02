WSJ: Иран готов к переговорам, если США рассмотрят его новое предложение

Иран через посредников дал понять, что готов принять участие в переговорах, которые могут состояться в Пакистане в начале следующей недели. По данным The Wall Street Journal, Тегеран рассчитывает на готовность Вашингтона рассмотреть новое предложение, связанное с возможным урегулированием конфликта.
Сообщается, что иранская сторона обозначила условия, при которых могла бы обсуждаться тема открытия Ормузского пролива. Среди ключевых требований называются прекращение атак, а также снятие ограничений в отношении иранских портов.
Кроме того, Тегеран выразил готовность затронуть вопросы своей ядерной программы при условии смягчения американских санкций.
Ранее Иран передал Пакистану, который выступает посредником на переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения по урегулированию конфликта. Документ касается установления долгосрочного перемирия.