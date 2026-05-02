В МИД назвали расширение НАТО к границам России ползущей агрессией

ООН, 2 мая — РИА Новости. Расширение НАТО к границе России представляет собой ползучую геополитическую агрессию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
«Применительно к Европе — одна за другой следовали волны вредоносного расширения НАТО вплотную к российским рубежам, что представляло собой ползучую геополитическую агрессию», — сказал Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.
Белоусов также отметил укрепление силового потенциала НАТО для оказания жесткого давления на неугодные страны в течение последних 20 лет.
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше