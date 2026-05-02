Ранее Life.ru писал, что, западная ядерная тройка, по данным МИД РФ, активно вовлекает во «всё более дестабилизирующие схемы предоставления ядерного зонтика» неядерные страны — своих союзников по блоку. Это означает, что под прикрытием союзнических обязательств к работе с боезарядами фактически допускаются государства, не обладающие собственным стратегическим оружием. Россия расценивает это как подрыв архитектуры безопасности.