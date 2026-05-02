В Новосибирской области ликвидировали открытое горение в торговом центре

Открытое горение в торговом центре города Искитим Новосибирской области ликвидировано, пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Новосибирской области», — говорится в публикации ведомства.
Представители спасательного ведомства пояснили, что для тушения огня и координации техники применялись беспилотники, а для бесперебойной подачи воды был задействован пожарный поезд.
По их словам, сейчас на месте происшествия продолжается разбор и проливка сгоревших конструкций во избежание повторного возгорания.
Ранее сообщалось, что в городе Искитим на площади 5 тыс. кв. м загорелся торговый центр «Апельсин».