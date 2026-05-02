Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области ликвидировали открытое горение в торговом центре

Открытое горение в торговом центре города Искитим Новосибирской области ликвидировано, пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Новосибирской области», — говорится в публикации ведомства.

Представители спасательного ведомства пояснили, что для тушения огня и координации техники применялись беспилотники, а для бесперебойной подачи воды был задействован пожарный поезд.

По их словам, сейчас на месте происшествия продолжается разбор и проливка сгоревших конструкций во избежание повторного возгорания.

Ранее сообщалось, что в городе Искитим на площади 5 тыс. кв. м загорелся торговый центр «Апельсин».

