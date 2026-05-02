Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Глубокая деградация и риск катастрофы». В Москве оценили раскол в «пятёрке» ООН

Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Андрей Белоусов констатировал серьёзное ухудшение климата внутри «пятёрки» постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция). Дипломат связал это с действиями западных стран.

Источник: Life.ru

По словам Белоусова, разрушительный курс Запада спровоцировал глубокий кризис в механизмах взаимодействия государств, которые не только входят в Совбез, но и являются официальными ядерными державами. Это, в свою очередь, умножает стратегические угрозы.

В Москве предупреждают: нынешняя ситуация чревата прямыми военными инцидентами между членами «пятерки». Потенциальные последствия таких столкновений представитель МИД назвал катастрофическими для всего человечества.

Параллельно в ведомстве обратили внимание на украинский кризис. Отмечается, что эскалация продолжается, при этом большинство европейских государств не отказываются от враждебной антироссийской линии.

Среди тревожных факторов названы провокационная риторика, планы по нанесению ущерба России силами киевского режима и подготовка новых опасных авантюр.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше