Дмитриев оценил пошлины США на машины из ЕС

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций и являющийся специальным представителем президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами, отметил, что введение новых пошлин США на европейские автомобили и грузовики на фоне энергетического кризиса сильно ударит по промышленному сектору Евросоюза.
Дмитриев указал в социальной сети Х, что 25-процентные пошлины на автомобили и грузовики из ЕС, наряду с энергетическим кризисом, будут смертельным ударом для и без того ослабленного промышленного сектора союза.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что со следующей недели Вашингтон планирует повысить импортные пошлины на автомобили и грузовики, импортированные из Евросоюза, до 25%.