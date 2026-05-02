МИД РФ: Западная ядерная тройка неограниченно наращивает ядерные потенциалы

Западная ядерная триада неограниченно наращивает и расширяет свои ядерные потенциалы, игнорируя постулаты Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). На это указал посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов во время 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Без какой-либо оглядки на ДНЯО западная ядерная тройка осуществляет расширение и неограниченное наращивание своих ядерных потенциалов, активно вовлекает неядерных союзников во все более дестабилизирующие схемы предоставления ядерного зонтика», — заявил российский дипломат.
Ранее в МИД России высказались о возможной передаче Украине ядерного оружия, указав, что эта идея переходит все мыслимые границы.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Россия как один из мировых лидеров в сфере ядерной энергетики намерена продолжать развивать сотрудничество со всеми государствами — участниками ДНЯО.