В подготовке поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года принимали участие высокопоставленные украинские чиновники и силовики, сообщил ТАСС председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Под председательством… (исполнявшего обязанности президента Украины Александра. — RT) Турчинова за десять дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе», — рассказал собеседник агентства.
Ответственные лица лично обеспечили беспрепятственную доставку непосредственных исполнителей на место будущего преступления.
Медведчук пояснил, что в обсуждении плана расправы участвовали глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков*, руководитель Службы безопасности Валентин Наливайченко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий и глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский**.
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что после поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая на Украине стало модно убивать за убеждения.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.
** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.