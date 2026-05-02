Медведчук назвал организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

В подготовке поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года принимали участие высокопоставленные украинские чиновники и силовики, сообщил ТАСС председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Под председательством… (исполнявшего обязанности президента Украины Александра. — RT) Турчинова за десять дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе», — рассказал собеседник агентства.

Ответственные лица лично обеспечили беспрепятственную доставку непосредственных исполнителей на место будущего преступления.

Медведчук пояснил, что в обсуждении плана расправы участвовали глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков*, руководитель Службы безопасности Валентин Наливайченко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий и глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский**.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что после поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая на Украине стало модно убивать за убеждения.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.

** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.