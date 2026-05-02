В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для ВНЖ

Власти Дубая убрали минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство сроком на два года, сообщили в Департаменте земель эмирата.
Ранее минимальный уровень финансовых вложений для оформления данного статуса составлял 750 тыс. дирхамов.
Специалисты пояснили, что отныне единственный владелец объекта имеет право подать заявку на ВНЖ вне зависимости от его итоговой стоимости.
По их данным, если у недвижимости зарегистрировано несколько собственников, размер доли заявителя должен составлять не менее 400 тыс. дирхамов или $109 тыс.