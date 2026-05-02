Дмитриев предрек Европе гибель промышленности: «Смертельный удар»

Новые американские пошлины на европейские авто и энергокризис станут для промышленности ЕС «смертельным ударом». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Введение пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС в сочетании с энергетическим кризисом — это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза», — написал Дмитриев в соцсети Х.
До этого американский лидер Дональд Трамп повысил пошлины на ввозимые из ЕС машины и грузовики до 25%.
Ранее Дмитриев отметил, что Европа, проявив взвешенный подход, не рискнула полностью запретить транзит российской нефти.
Дмитриев также допустил рост цен на нефть выше 150 долларов в ближайшее время. Позднее президент Сербии Александр Вучич признал, что Дмитриев точно предсказал скачок цен на нефть и его последствия.