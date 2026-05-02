Трагедия в Одессе: озвучены заявления о возможных организаторах

Виктор Медведчук заявил о причастности ряда украинских политиков к организации событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом он сообщил в обращении, переданном агентству ТАСС.
По его словам, в подготовке действий, приведших к трагическим последствиям, участвовали представители высшего руководства Украины того периода. В опубликованном списке фигурируют Александр Турчинов, Арсен Аваков (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ), Валентин Наливайченко, Андрей Парубий и Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ).
Медведчук утверждает, что координационные обсуждения якобы проходили накануне событий и были связаны с планированием действий в день массовых мероприятий в Одессе.
Он также заявил, что трагедия стала результатом заранее спланированных действий, и выразил уверенность, что расследование обстоятельств событий продолжится.
Официальные позиции упомянутых лиц в публикации не представлены.
Читайте также: Эксперт заявил о перераспределении средств ЕС, предназначенных Украине.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.