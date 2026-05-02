Пентагон закупит ракеты Patriot на $441,6 млн для операции против Ирана

Министерство обороны США заключило контракт на $441,6 млн на производство ракет-перехватчиков Patriot для поддержки военных действий против Ирана.
Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Пентагона.
Американская компания Raytheon должна выполнить соответствующий государственный заказ до конца сентября 2026 года.
Представители военного ведомства пояснили, что боеприпасы модификации GEM-T предназначены для обеспечения операции «Эпическая ярость». По их словам, основные производственные работы будут осуществляться в городе Чамберсбург штата Пенсильвания.
«Компания Raytheon (RTX) получила модификацию контракта на сумму $441 600 000… на закупку ракет PATRIOT GEM-T», — говорится в пресс-релизе.
Ранее в The New York Times писали, что США планируют резко нарастить производство оружия, но без финансирования и поддержки конгресса эти меры могут дать результат лишь через несколько лет.
Журнал Aviation Week сообщил, что США израсходовали запасы ракет PrSM в начале конфликта на Ближнем Востоке.