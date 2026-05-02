Дональд Трамп приказал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии

Дональд Трамп уже отдавал распоряжение о выводе солдат из Германии в конце своего первого срока, но это решение было отменено администрацией Джо Байдена. В конце прошлого месяца господин Трамп сообщал, что власти страны снова рассматривают вопрос о возможном сокращении численности военного контингента в ФРГ. Этому предшествовала критика со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что у США нет плана по выходу из военного конфликта с Ираном.