Дональд Трамп приказал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии

Президент США Дональд Трамп приказал вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии, передает The Wall Street Journal. Решение последовало за «тщательным анализом дислокации сил» Соединенных Штатов в Европе, заявили в Пентагоне. Войска будут выведены в течение следующих шести-двенадцати месяцев, заявил официальный представитель военного ведомства Шон Парнелл.

Белый дом намерен передислоцировать одну бригадную боевую группу, а также отменить решение экс-президента Джо Байдена о размещении в ФРГ батальона ракетной артиллерии большой дальности, которое было намечено на конец 2026-го. Вывод войск сократит количество размещенных в Германии военнослужащих до уровня 2022 года, отмечает The New York Times. Сейчас в ФРГ находятся более 36 тыс. американских военных.

Приказ Дональда Трампа — это ответ на отказ европейских союзников помочь США в войне против Ирана, считают собеседники CBS News. По данным телеканала, часть сил может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Чиновники Белого дома называют это стремлением администрации сосредоточиться на защите американской территории и операциях в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает CBS.

Дональд Трамп уже отдавал распоряжение о выводе солдат из Германии в конце своего первого срока, но это решение было отменено администрацией Джо Байдена. В конце прошлого месяца господин Трамп сообщал, что власти страны снова рассматривают вопрос о возможном сокращении численности военного контингента в ФРГ. Этому предшествовала критика со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что у США нет плана по выходу из военного конфликта с Ираном.

