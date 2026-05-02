В МИД России назвали расширение НАТО ползучей геополитической агрессией

Расширение Североатлантического альянса к границам России представляет собой ползучую геополитическую агрессию, сообщил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
Его слова приводит РИА Новости.
Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе своего выступления на площадке ООН.
Белоусов пояснил, что на протяжении последних двадцати лет военный блок целенаправленно укрепляет свой силовой потенциал.
По его словам, подобные шаги предпринимаются западными союзниками для оказания жёсткого давления на неугодные государства.
«Применительно к Европе — одна за другой следовали волны вредоносного расширения НАТО вплотную к российским рубежам», — констатировал представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что без решения проблемы расширения НАТО нельзя урегулировать украинский конфликт.