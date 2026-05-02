«Потеряла силу»: в Германии высмеяли Трампа после решения о выводе войск

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Решение вывести пять тысяч военных США из Германии свидетельствует о «детском» уровне принятия решений в Белом доме, заявил в комментарии изданию Bild неназванный представитель немецкого правительства.
«Его (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) риторика потеряла свою силу. Вывод американских войск из Германии значительно ослабит сами США, и мы задаемся вопросом, когда же взрослые в Вашингтоне снова возьмут на себя инициативу», — приводит его слова издание.
Издание с иронией отмечает, что решение о выводе войск из Германии приняли после того, как министр армии США Дэн Дрисколл завершил двухдневную поездку на военные полигоны в Германии, чтобы подчеркнуть американское присутствие в стране.
«Политика Трампа, основанная на грубых угрозах, достигла своего предела», — подытожил источник издания.
О выводе войск по приказу главы Пентагона Пита Хегсета ранее сообщило агентство Рейтер. Как уточнила со ссылкой на источники вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер, решение о выводе войск связано с тем, что европейские союзники Вашингтона «не проявляют должной активности», которой от них ожидал президент США Дональд Трамп.
Сейчас в Германии расквартированы 38 тысяч американских солдат.