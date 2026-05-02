Во Франции обсуждают заявления племянника Эммануэля Макрона

Жан-Александр Тронье, племянник президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что с нетерпением ожидает завершения президентского срока своего дяди. Об этом он рассказал в подкасте «Против света», его слова приводятся в СМИ.
По его утверждению, политическая карьера Макрона повлияла на жизнь его семьи и бизнес. Тронье отметил снижение числа заказов у семейного предприятия после прихода Макрона к власти.
Он также сообщил, что сталкивался с обращениями людей, пытавшихся использовать родственные связи с президентом для решения личных вопросов. По его словам, это создавало дополнительное давление на семью.
Отдельно Тронье упомянул случаи агрессии и вандализма в период протестов движения «Желтые жилеты», а также угрозы и оскорбления в адрес сотрудников семейного бизнеса.
По его словам, в 2023 году после одного из публичных выступлений президента Франции произошел инцидент с участием его сына. Также он заявил, что его дочь покинула страну в 2017 году и изменила фамилию по профессиональным причинам.
Выборы президента Франции запланированы на апрель 2027 года. Согласно действующим правилам, Эммануэль Макрон, уже дважды занимавший пост главы государства, не имеет права баллотироваться на новый срок.
