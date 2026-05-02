МИД: Запад неограниченно наращивает свои ядерные потенциалы

Западная ядерная тройка осуществляет расширение и неограниченное наращивание своих ядерных потенциалов, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
Об этом сообщает ТАСС.
Белоусов пояснил, что западные государства активно вовлекают неядерных союзников в дестабилизирующие военные схемы.
«Без какой-либо оглядки на ДНЯО западная ядерная тройка осуществляет расширение и неограниченное наращивание своих ядерных потенциалов», — заявил дипломат.
По его словам, речь идёт о сомнительных механизмах предоставления так называемого ядерного зонтика.
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что в случае начала диалога по контролю над ядерными вооружениями должен быть учтён совокупный ядерный потенциал стран НАТО.