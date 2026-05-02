Лидер демократов в Сенате назвал бредом слова Трампа о завершении войны с Ираном

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер заявил, что вооруженный конфликт против Ирана все еще не закончен, а заявление президента Дональда Трампа о завершении боевых действий он назвал бредом.

«Это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются ее соучастниками и позволяют ей продолжаться, — это еще один день, когда подвергаются опасности жизни людей, нарастает хаос и растут цены, за что приходится расплачиваться американцам», — написал конгрессмен в соцсети Х.

1 мая, когда завершился 60-й день боевых действий США в Иране, американский президент уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном. Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, президент США ограничен 60-дневным сроком на проведение боевых операций за рубежом. Дальнейшие действия возможны лишь при получении одобрения Конгресса на дополнительные 30 дней.

С 8 апреля между США и Ираном действует перемирие. Несмотря на прошедшие в Пакистане переговоры, стороны не смогли достичь мирного соглашения. По словам Дональда Трампа, стороны продолжают переговоры по телефону.

