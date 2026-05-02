Собянин: силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в настоящий момент на месте падения элементов дрона задействованы профильные специалисты, которые проводят необходимые работы.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал мэр Москвы.
Ранее в городе Сочи и на федеральной территории Сириус была официально объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.