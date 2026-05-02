СМИ: ФРГ может остаться без запасов газа на следующую зиму

По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), по состоянию на 30 апреля 2026 года заполненность хранилищ ФРГ газом составляла 25,43%. Ранее в апреле в министерстве экономики ФРГ заявили, что «газоснабжение обеспечено». По словам представительницы ведомства, на тот момент было забронировано около 65% хранилищ, а основная закачка газа обычно начинается с мая-июня. По этой причине в министерстве не видят необходимости во вмешательстве правительства в поставки газа для зимы.