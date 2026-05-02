Россиянам назвали наиболее эффективные способы борьбы с борщевиком

Весенняя прополка участков и обработка специальными химическими препаратами являются наиболее эффективными методами борьбы с борщевиком.
Об этом РИА Новости сообщил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Уничтожение этого сорняка требует комплексного подхода, так как обычный срез стеблей не приносит долгосрочного результата.
Березнюк пояснил, что опасное растение необходимо выкапывать вместе с корнем на глубине не менее 15−20 см. По его словам, в качестве альтернативы дачники могут использовать мульчирование почвы плотной чёрной плёнкой сроком на два года или применять гербициды.
Специалист добавил, что после очистки территории участок рекомендуется засеять быстрорастущими многолетними травами для создания естественной тени и конкуренции сорняку.
Ранее эколог Анатолий Баташёв рассказал, что полное уничтожение борщевика Сосновского практически недостижимо, однако систематическая механическая обработка позволяет существенно сократить его популяцию и лишить растение статуса доминирующего вида.