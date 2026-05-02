Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе

РИА Новости: Герой России Асылханов мог исчезнуть из-за несчастного случая.

КЕМЕРОВО, 2 мая — РИА Новости. Несчастный случай и бытовой конфликт следует рассматривать в качестве версий исчезновения Героя России Алексея Асылханова в кузбасском городе Юрге, заявил РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

Ранее бывший следователь выдвигал предположения о том, что Алексей Асылханов мог стать жертвой расправы врага или застрять в тайге.

«В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоему», — сказал РИА Новости бывший следователь.

Он уточнил, что в Юрге находится русло реки Томь с направлением течения в сторону Томской области, где, как правило, и находят утонувших.

«Также причиной исчезновения может быть бытовой конфликт, возникший с лицами из круга общения Алексея, либо при спонтанном конфликте на улице», — добавил Василий Козлов.

Асылханову в декабре 2024 года «Золотую Звезду» Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.