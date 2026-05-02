Эксперт Наполитано назвал фарсом письмо Трампа о завершении войны с Ираном

Как пояснил юрист, послание «опирается на теорию о том, что прекращение огня обнуляет 60-дневный период», в течение которого исполнительная ветвь власти США может применять военную силу за рубежом без разрешения со стороны законодателей. «Однако это [заключение] базируется на неверном прочтении законодательства», — отметил эксперт. По его словам, «в законе говорится о 60 днях с момента задействования вооруженных сил именно для того, чтобы избежать того типа “перезагрузки”, которую изобрели президент Трамп и [американский военный министр Пит] Хегсет». Наполитано напомнил, что 60 дней применения Вооруженных сил США против Ирана без санкции Конгресса истекли 1 мая. «Конгрессу [даже] ничего не надо делать. Ничего не предпринимая, он, согласно закону, отказывает [Белому дому] в одобрении [дальнейшего применения военной силы против Ирана]. То есть в теории он (глава администрации США — прим. ТАСС) должен начать с 1 мая сворачивать их (военные операции против Ирана — прим. ТАСС)», — подчеркнул отставной судья. «Он этого не делает, потому что не уважает [соответствующий] закон и не уважает Конституцию», — считает Наполитано.