Эксперт Наполитано назвал фарсом письмо Трампа о завершении войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Уведомление Конгресса США американским президентом Дональдом Трампом об окончании войны с Ираном представляет собой не более чем юридическую уловку и фарс. Такое мнение высказал ТАСС американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.
«Оно является необоснованным [в юридическом плане] фарсом», — прокомментировал специалист, являющийся бывшим членом верховного суда штата Нью-Джерси, письмо о завершении боевых действий с Ираном. Белый дом направил это послание 1 мая руководству Палаты представителей и Сената Конгресса.
Неверное прочтение закона.
Как пояснил юрист, послание «опирается на теорию о том, что прекращение огня обнуляет 60-дневный период», в течение которого исполнительная ветвь власти США может применять военную силу за рубежом без разрешения со стороны законодателей. «Однако это [заключение] базируется на неверном прочтении законодательства», — отметил эксперт. По его словам, «в законе говорится о 60 днях с момента задействования вооруженных сил именно для того, чтобы избежать того типа “перезагрузки”, которую изобрели президент Трамп и [американский военный министр Пит] Хегсет». Наполитано напомнил, что 60 дней применения Вооруженных сил США против Ирана без санкции Конгресса истекли 1 мая. «Конгрессу [даже] ничего не надо делать. Ничего не предпринимая, он, согласно закону, отказывает [Белому дому] в одобрении [дальнейшего применения военной силы против Ирана]. То есть в теории он (глава администрации США — прим. ТАСС) должен начать с 1 мая сворачивать их (военные операции против Ирана — прим. ТАСС)», — подчеркнул отставной судья. «Он этого не делает, потому что не уважает [соответствующий] закон и не уважает Конституцию», — считает Наполитано.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, является ли в таком случае послание Белого дома своего рода юридической уловкой и попыткой обойти положения Закона о военных полномочиях от 1973 года.
Доктрина политического вопроса.
Законодательная ветвь власти США, по словам Наполитано, не может апеллировать к судебной, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «Если Конгресс подаст в суд на президента, если, например, иск на него подадут [противники военных вмешательств за рубежом] сенатор Рэнд Пол или [член Палаты представителей] Томас Мэсси, то суды откажутся рассматривать это дело», — прогнозировал аналитик. Как уточнил Наполитано, в этом случае речь идет о «политического вопроса». В американском конституционном праве эта доктрина подразумевает, что суд занимается разбирательством только юридических, а не политических вопросов.
Эксперт указал, что в последний раз иск на президента, которым был тогда Джимми Картер, подал сенатор Барри Голдуотер, это произошло в 1979 году. Тогда Голдуотер пытался не допустить возвращения Соединенными Штатами Панамского канала Панаме. «Верховный суд США принял дело, но постановил, что это политический вопрос, то есть решать его должны две другие ветви власти», — отметил Наполитано.
«Таким образом, если вы являетесь членом Конгресса и огорчены неконституционным и незаконным поведением президента, то обращаться за поддержкой надо к избирателям, а не к судам», — подытожил он.
Американский лидер официально уведомил 1 мая руководство Конгресса о том, что Белый дом считает войну с Ираном законченной. Однако этот шаг, судя по всему, объяснялся главным образом необходимостью соблюдать положения национального законодательства, регулирующего применение Вооруженных сил (ВС) США в конфликтах за рубежом. Исполнительная ветвь власти США обладает полномочиями применять ВС за рубежом в течение дольше чем 60 дней только с разрешения законодательной, как гласит американский Закон о военных полномочиях от 1973 года. Между тем на 1 мая пришелся 60-й день войны с Ираном, а Белый дом не испрашивал у Конгресса санкцию на продолжение участия в конфликте. Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс.
Часть демократов в Конгрессе уже отвергли это послание президента, который представляет Республиканскую партию США. Никаких шагов в практической плоскости, нацеленных на прекращение операции против Ирана, администрация США не сделала.