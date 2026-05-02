В МИД России заявили об отработке НАТО изоляции Калининградской области

Страны Североатлантического альянса в ходе своих военных учений активно отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из заявления, после начала специальной военной операции западные страны заметно усилили попытки контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе.

Булатов пояснил, что недружественные государства уже предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с этой российской территорией. По его словам, военный блок целенаправленно готовится к блокаде региона на случай дальнейшей эскалации напряжённости.

«Соответствующие сценарии отрабатываются в ходе военных тренировок НАТО», — подчеркнул дипломат.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что в ходе учений Объединённых экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко между тем заявила, что Россия не даст никому посягнуть на Калининград.

