В Пентагоне назвали потери Ирана из-за морской блокады

Министерство обороны США оценило потери Ирана в $4,8 млрд из-за американской блокады в Оманском заливе, сообщает Axios. В ведомстве назвали это «сокрушительным ударом» по военным возможностям Исламской Республики.

Министерство обороны США оценило потери Ирана в $4,8 млрд из-за американской блокады в Оманском заливе, сообщает Axios. В ведомстве назвали это «сокрушительным ударом» по военным возможностям Исламской Республики.

$4,8 млрд — это оценочная стоимость сырой нефти, которая уже загружена в танкеры, но из-за блокады «заперта» в заливе. Также блокада, по данным Пентагона, привела к логистическому кризису. Иранские наземные хранилища заполнены до предела, и из-за невозможности отгрузить нефть Тегеран начал использовать старые танкеры в качестве плавучих хранилищ.

Всего из залива не могут выйти 40 судов, 31 из которых перевозит нефть. «Мы наносим сокрушительный удар по способности иранского режима финансировать терроризм и региональную дестабилизацию. Наши вооруженные силы в регионе продолжат поддерживать это неумолимое давление», — заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэль Вальдес.

Президент США Дональд Трамп в интервью Axios подтвердил, что намерен сохранять блокаду до тех пор, пока Иран не пойдет на существенные уступки по своей ядерной программе. По его словам, «блокада эффективнее бомбардировок» и заставляет Тегеран «задыхаться».

Морская блокада Ирана длится с середины апреля. Ранее Bloomberg сообщало, что некоторые суда, связанные с Ираном, нашли путь обхода блокады США в Ормузском проливе и проходят морской коридор, минуя корабли американских ВМС. В конце апреля Дональд Трамп заявлял, что США будут держать военно-морскую блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку по ядерной программе.

