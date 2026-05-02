Врач рассказала, можно ли есть шашлык перед сном

РИА Новости: употребление шашлыка перед сном может вызвать бессонницу.

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Употребление шашлыка перед сном может вызвать бессонницу, рассказала РИА Новости диетолог санатория «Россия» — филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Галина Лебедева.

По словам собеседницы, зачастую праздники затягиваются допоздна, и люди употребляют шашлык буквально перед тем, как идти спать, но это негативно влияет на сон. Врач объяснила — появившаяся при приготовлении мяса корочка содержит конечные продукты гликирования, которые являются одним из главных факторов старения и целого ряда хронических заболеваний.

«Учеными установлено, что образование и накопление конечных продуктов гликирования негативно воздействует на функции внутри- и внеклеточных структур. Это нарушает биологические часы и может даже спровоцировать бессонницу. Жирное мясо усиливает рефлюкс, мешая глубокому сну», — рассказала Лебедева.

Она отметила, что шашлык следует употреблять не позднее, чем за 3−4 часа до сна.