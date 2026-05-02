Эксперт Наполитано: правящей партии США грозит потеря контроля над Конгрессом

В политическом плане президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «находится в плохой форме», отметил аналитик.

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Правящей Республиканской партии США грозит потеря контроля как над Палатой представителей, так и над Сенатом Конгресса по итогам промежуточных выборов в ноябре. Такое мнение высказал ТАСС американский консервативный обозреватель и блогер Эндрю Наполитано.

«В политическом плане он находится в плохой форме. И, думаю, он это знает. Если бы выборы состоялись сегодня, он бы потерял контроль над обеими палатами Конгресса», — отметил аналитик, говоря о президенте США республиканце Дональде Трампе.

«Ожидаю, что граждане США латиноамериканского происхождения, которые [прежде] голосовали за него, либо останутся [в день выборов] сидеть дома, либо отдадут голоса демократам в связи с его исполнением иммиграционных законов. Ожидаю, что многие католики, [в прошлом] поддерживавшие его, либо проголосуют за Демократическую партию, которая 100 лет была для них естественным пристанищем, либо не станут голосовать из-за его (Трампа — прим. ТАСС) неуважения к Папе Римскому [Льву XIV]. И ожидаю, что многие представители движения MAGA или проголосуют за демократов, или вообще не станут голосовать из-за помощи Израилю, из-за того, что мы ведем войну Израиля в Иране. А он (глава администрации США — прим. ТАСС) прямо обещал не делать этого», — сказал Наполитано.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей. Обе палаты Конгресса находятся под контролем республиканцев.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше