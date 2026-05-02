Владельцу Destinus грозит пожизненный срок в России

По данным СМИ, учредителем и владельцем компании Destinus является известный бывший российский бизнесмен Михаил Кокорич*, сейчас живущий в Швейцарии. Сам Кокорич* в интервью французскому журналу Challenges заявлял, что его компания продает Украине сотни беспилотников. Он также активно пишет об этом в соцсетях, сопровождая свои сообщения лозунгами на украинском языке. В соцсетях Кокорич* называет себя основателем не только Destinus, но и компаний Astro Digital, Dauria Aerospace, Momentus. Кокорич* родился в 1976 году в поселке Агинское Читинской области, а в 2024 году отказался от гражданства РФ, объяснив это «фундаментальным несогласием» с политикой страны.