МИД: урегулирование на Украине возможно при отказе НАТО от поражения России

Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при условии отказа стран НАТО от курса на стратегическое поражение России, сообщил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
Об этом дипломат заявил в ходе своего выступления на обзорной конференции по ДНЯО. Его слова приводит РИА Новости.
Белоусов подчеркнул, что западные государства продолжают активно снабжать киевский режим различными смертоносными вооружениями. Для достижения реального мира Североатлантическому альянсу необходимо пересмотреть свою текущую агрессивную политику.
«Путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение», — сообщил представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее Белоусов заявил, что расширение Североатлантического альянса к границам России представляет собой ползучую геополитическую агрессию.