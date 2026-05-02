"Это бред: в США заявили о незаконности войны с Ираном

Чак Шумер назвал заявление Дональда Трампа о завершении войны с Ираном «бредом» и указал на незаконность военной операции. Об этом сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на публикацию сенатора в соцсети X.
Лидер демократического меньшинства в Сенате выступил с резкой критикой позиции Белого дома. По его оценке, участие США в конфликте против Ирана противоречит действующему законодательству и создает дополнительные риски. Он также связал продолжение операции с ростом угроз для граждан и экономическими последствиями.
Поводом для реакции стало официальное уведомление, направленное президентом США в Конгресс 1 мая. В документе администрация заявила о завершении военных действий, сославшись на режим прекращения огня, действующий с 7 апреля и позднее продленный.
При этом уведомление было направлено на фоне истечения предельного срока, установленного американским законодательством для использования вооруженных сил за рубежом без согласования с законодателями. Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, исполнительная власть может вести боевые действия без одобрения Конгресса не более 60 дней.
К 1 мая этот срок был исчерпан, однако отдельного разрешения на продолжение операции Белый дом не запрашивал. В соответствии с Конституцией США право объявлять войну закреплено за Конгрессом, а не за президентом.
Ситуация вокруг военной кампании усилила политическое противостояние в Вашингтоне, где демократы настаивают на соблюдении процедур контроля за применением армии, а республиканцы продолжают поддерживать курс администрации.
