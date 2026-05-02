Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ предупредили о планах НАТО изолировать Калининград

В Москве зафиксировали тревожную тенденцию в действиях Североатлантического альянса. Посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов в интервью РИА «Новости» заявил, что страны НАТО в ходе военных учений целенаправленно отрабатывают сценарии, ведущие к изоляции Калининградской области.

Источник: Life.ru

По словам дипломата, после начала спецоперации на Украине альянс и Евросоюз резко активизировали усилия по установлению контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе. Уже предприняты шаги по ограничению транспортного сообщения с российским анклавом.

«После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряжённости в отношениях России и Запада», — заявил Булатов.

Дипломат особо подчеркнул, что соответствующие сценарии не просто теоретически прорабатываются в штабах — они отрабатываются в ходе реальных военных учений НАТО на море и на суше.

Ранее Life.ru писал, что в МИД уже заявляли о готовности дать самый решительный ответ на угрозы блокады Калининграда. Тогда посол Булатов также указал, что авторы подобных идей, похоже, не осознают военно-политических рисков для самих себя.

