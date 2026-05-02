В Сумах прогремели три взрыва

В украинском городе Сумы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели три взрыва, сообщили журналисты местного телеканала «Общественное».
Сначала в населенном пункте был зафиксирован один взрыв, после чего последовало еще два.
По данным официальной онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в настоящий момент сирены предупреждения об опасности звучат в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях.
Ранее взрыв прогремел в Измаиле Одесской области на юге Украины.
