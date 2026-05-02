Выжившая рассказала о зверствах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году

РИМ, 2 мая — РИА Новости. Пострадавшие в трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году столкнулись с применением удушливого газа, «коктейлей Молотова», стрельбой и избиениями, рассказала РИА Новости участница событий, активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева.
«Мы вынуждены были… спасаться от разъяренной бандеровской толпы, почувствовавшей кровь… начали кидать “коктейли Молотова”, потом запускали еще какой-то удушливый газ. Естественно, начался пожар. Людей, которые пытались высунуться из окна, чтобы набрать пару глотков воздуха, чтобы не задохнуться, женщины в основном, стреляли по ним… там били, убивали, насиловали, стреляли, кололи ножами… там зверства были жуткие», — поделилась собеседница агентства.
По словам Игнатьевой, за георгиевские ленточки во время событий в Доме профсоюзов били до полусмерти. Разъяренная толпа могла бить палками с гвоздями выпрыгивающих из-за пожара из окон людей, при этом мало у кого из пострадавших были средства защиты.
«Я спрятала в сумке георгиевскую ленточку и раскладной ножик многофункциональный, если бы нашли и ленточку и ножик, я думаю, я бы оказалась среди тех, кого убили», — добавила активистка, отметив, что у нее забрали накидку с надписью «День Победы».
Игнатьева также рассказала о «коридоре позора», по которому проходили выходящие из Дома профсоюзов люди и во время этого подвергались избиениям ногами, палками и другими предметами.
Кроме того, по рассказам очевидицы, националисты проводили «сатанистские ритуалы» (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов) и могли отрубать ступни погибшим.
«То есть они вот этот вот сатанистский ритуал проводили, типа ты мертвым не уйдешь от нас, поэтому я их называю нацисты-сатанисты и, конечно, такому никогда прощения не будет», — пояснила она.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники «евромайдана» и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря «антимайдана» на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.