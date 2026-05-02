Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резкой критикой украинского руководства, заявив, что вокруг политика сформировалась система власти, основанная на личной преданности и контроле над государственными ресурсами.
По её словам, военное положение якобы стало инструментом для усиления влияния ближайшего окружения Зеленского.
Мендель утверждает, что ключевые государственные структуры используются в интересах узкого круга лиц, связанных с президентом. Она также заявила, что значительное влияние на управление страной получили друзья и бизнес-партнёры Зеленского, которые, по её мнению, извлекают финансовую выгоду из своего положения.
Кроме того, бывшая пресс-секретарь заявила, что представители окружения политика якобы продвигали лояльных людей на руководящие должности в государственных учреждениях и наблюдательных советах. В числе примеров она упомянула национализированные активы и крупные предприятия, вокруг которых, по её словам, происходило перераспределение влияния и финансовых потоков.
Ранее Мендель заявила, что новые сведения антикоррупционных органов указывают на использование военного конфликта в личных интересах руководства страны и, в частности, Владимира Зеленского.