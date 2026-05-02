Иран предложил США новые переговоры в Пакистане

По данным издания, Тегеран через посредников уведомил Вашингтон о возможности провести встречу уже в начале следующей недели. В качестве площадки рассматривается Пакистан. Переговоры возможны при условии, что американская сторона согласится обсудить новый план урегулирования.
Иранская инициатива предусматривает шаги навстречу со стороны Тегерана. В обмен страна рассчитывает на смягчение санкционного давления и прекращение блокады портов.
Несмотря на контакты, ключевые противоречия сохраняются. Стороны пока не приблизились к компромиссу по вопросам функционирования Ормузского пролива и развитию иранской ядерной программы.
Формирование нового предложения происходит на фоне продолжающегося дипломатического давления и попыток посредников активизировать переговорный процесс, однако согласованных решений по основным параметрам урегулирования пока не достигнуто.
Читайте также: Чак Шумер считает слова Трампа о конце войны с Ираном «бредом».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!