14 бойцов КСИР погибли при взрыве неразорвавшихся боеприпасов

14 членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подорвались во время разминирования боеприпасов, которые не разорвались во время обстрелов со стороны Израиля и США, сообщает иранское агентство Nournews со ссылкой на источник. Это самое большое число погибших среди служащих КСИР с момента начала перемирия, отмечает Times of Israel.