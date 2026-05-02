Папа Римский назначил бывшего нелегального мигранта главой епархии в США

Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта Эвелио Менживара-Аялу главой епархии Уилинга-Чарлстона в США на фоне высокой напряженности между Ватиканом и Вашингтоном по вопросу беженцев.

Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта Эвелио Менживара-Аялу главой епархии Уилинга-Чарлстона в США на фоне высокой напряженности между Ватиканом и Вашингтоном по вопросу беженцев.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Назначение коснулось епархии, к которой относится штат Западная Вирджиния. Информацию о кадровом решении подтвердил пресс-секретарь епархии Тим Бишоп.

В ведомстве пояснили, что биография нового епископа тесно связана с миграционным кризисом: в подростковом возрасте он неоднократно пытался попасть в Соединенные Штаты, спасаясь от боевых действий в Сальвадоре, и в итоге был нелегально ввезен в страну в багажнике автомобиля.

Несмотря на бурную реакцию общественности в социальных сетях, представители церкви приветствовали назначение, особо отметив пастырские заслуги Менживара-Аялы.

Ранее Папа Римский выступил с критикой «тиранов», которые тратят миллиарды на войны и разоряют мир.

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше