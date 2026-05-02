Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что в течение последних двух десятилетий страны НАТО последовательно наращивали свой военный потенциал. По его мнению, это делалось для усиления давления на государства, чья политика не совпадает с позицией коллективного Запада.
Он также отметил, что западные страны на протяжении многих лет расширяли сеть военных союзов и коалиций, увеличивая своё влияние в различных регионах. Особое внимание дипломат уделил ситуации в Европе, где, по его словам, расширение НАТО происходило волнообразно и постепенно приближалось к российским границам.
Белоусов охарактеризовал этот процесс как форму геополитического давления, которая, по его оценке, создавала дополнительные риски для безопасности России. Он подчеркнул, что Москва рассматривает подобные действия как долгосрочную стратегию военного и политического сдерживания.
Ранее Министерство иностранных дел России выразило серьёзную обеспокоенность наращиванием военного потенциала НАТО на восточном фланге альянса.