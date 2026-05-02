Пентагон договорился с восемью компаниями о боевом применении ИИ-технологий

Сделка фактически оставляет в изоляции компанию Anthropic, которая ранее была ключевым партнером армии, отмечает The Washington Post. Отношения между компанией и Пентагоном обострились из-за требований Anthropic ограничить использование ее модели Claude для массовой слежки и работы автономного оружия. Пентагон внес компанию в черный список, назвав ее «угрозой национальной безопасности», что сейчас оспаривается в суде.