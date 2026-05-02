В дронах ВС РФ нашли западные детали 2025 года

В новых образцах российских беспилотников выявлены комплектующие западного производства, включая детали 2025 года выпуска. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.
Украинская сторона расценивает находку как свидетельство сохранения доступа к зарубежным технологиям. Власюк указал, что, несмотря на санкции, поставки или использование таких комплектующих продолжаются.
Заявление прозвучало на фоне продолжающегося мониторинга каналов поставок и контроля за соблюдением ограничений в отношении технологий двойного назначения.
Власти Украины регулярно поднимают вопрос об ужесточении санкционного режима и усилении контроля за экспортом высокотехнологичной продукции, чтобы ограничить использование иностранных компонентов в военной технике.
