Москвичей предупредили о краже доступа к «Госуслугам» под видом перерасчёта ЖКХ

Мошенники начали создавать в мессенджерах чаты от лица Мосэнергосбыта для получения доступа к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги».
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из публикации, злоумышленники добавляют жителей Москвы в групповые чаты и предлагают оформить перерасчёт коммунальных платежей.
Преступники утверждают, что информация по начислениям теперь якобы будет автоматически переноситься с государственного портала. Под этим предлогом они убеждают жертву подтвердить номер телефона в специальном боте и отправить в чат полученный «уникальный ключ».
Передача подобного кода позволяет взломщикам получить полный доступ к личному кабинету пользователя на «Госуслугах».
