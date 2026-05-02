Москвичей предупредили о краже доступа к «Госуслугам» под видом перерасчёта ЖКХ

Мошенники начали создавать в мессенджерах чаты от лица Мосэнергосбыта для получения доступа к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги».

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из публикации, злоумышленники добавляют жителей Москвы в групповые чаты и предлагают оформить перерасчёт коммунальных платежей.

Преступники утверждают, что информация по начислениям теперь якобы будет автоматически переноситься с государственного портала. Под этим предлогом они убеждают жертву подтвердить номер телефона в специальном боте и отправить в чат полученный «уникальный ключ».

Передача подобного кода позволяет взломщикам получить полный доступ к личному кабинету пользователя на «Госуслугах».

Ранее в МВД России предупредили о новой схеме мошенников под предлогом повышения пенсии.