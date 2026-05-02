Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал санкции против сыновей Александра Лукашенко низкопробной личной выходкой Владимира Зеленского.
«Санкции против сыновей Лукашенко — низкопробная личная выходка Зеленского, навеянная дурным воспитанием криворожской подворотни, на котором базируется все мировоззрение и этикет украинского недопрезидента», — сказал он для ТАСС.
Зеленский накануне ввел десятилетние санкции против двоих сыновей белорусского президента. Всего в санкционном списке Украины сейчас 16 граждан республики.
Главарь киевского режима также объявил о введении санкций против 48 компаний из России, Ирана и Китая, в том числе против Всероссийского института релестроения и предприятия «АБС ЗЭиМ Автоматизация».
Тем временем киевский главарь пригрозил ввести санкции против тех стран, которые перевозят «украинское» зерно из России.