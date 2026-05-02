Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ отреагировали на санкции Киева против семьи Лукашенко: «Низкопробная выходка»

Мирошник назвал санкции против сыновей Лукашенко выходкой Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал санкции против сыновей Александра Лукашенко низкопробной личной выходкой Владимира Зеленского.

«Санкции против сыновей Лукашенко — низкопробная личная выходка Зеленского, навеянная дурным воспитанием криворожской подворотни, на котором базируется все мировоззрение и этикет украинского недопрезидента», — сказал он для ТАСС.

Зеленский накануне ввел десятилетние санкции против двоих сыновей белорусского президента. Всего в санкционном списке Украины сейчас 16 граждан республики.

Главарь киевского режима также объявил о введении санкций против 48 компаний из России, Ирана и Китая, в том числе против Всероссийского института релестроения и предприятия «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

Тем временем киевский главарь пригрозил ввести санкции против тех стран, которые перевозят «украинское» зерно из России.

Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
