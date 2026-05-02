На Украине подтвердили, ВС России продвинулись на трех направлениях

Вооруженные силы России улучшили позиции на трех участках линии соприкосновения в зоне СВО. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского аналитического ресурса.
По опубликованной информации, продвижение зафиксировано на купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка. Также изменения отмечены в Донецкой народной республике — вблизи Приволья.
Еще один участок, где, по этим данным, зафиксировано продвижение, расположен на границе ДНР и Днепропетровской области — в районе населенного пункта Андреевка-Клевцово.
Таким образом, речь идет о трех различных направлениях, где российские силы, как утверждается, улучшили тактическое положение.
Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, а данные о перемещениях сторон продолжают уточняться по мере поступления новой информации.
