«Мы этого добьёмся»: Трамп сделал громкое заявление о конфликте на Украине

Американский лидер подчеркнул, что его администрация уже помогла остановить восемь военных конфликтов. По его словам, текущее противостояние должно стать девятым в этом списке.
«Считаю, что мы этого добьёмся», — кратко резюмировал глава Белого дома.
Никаких конкретных деталей предложенного плана урегулирования или сроков возможных договорённостей политик не раскрыл. От дальнейших комментариев на эту тему он воздержался.
Выступление прошло в штате Флорида, где Трамп провел встречу с деловым сообществом.