Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы этого добьёмся»: Трамп сделал громкое заявление о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении украинского кризиса за столом переговоров. Такое заявление прозвучало во время выступления политика в Уэст-Палм-Бич перед членами клуба Forum.

Источник: Reuters

Американский лидер подчеркнул, что его администрация уже помогла остановить восемь военных конфликтов. По его словам, текущее противостояние должно стать девятым в этом списке.

«Считаю, что мы этого добьёмся», — кратко резюмировал глава Белого дома.

Никаких конкретных деталей предложенного плана урегулирования или сроков возможных договорённостей политик не раскрыл. От дальнейших комментариев на эту тему он воздержался.

Выступление прошло в штате Флорида, где Трамп провел встречу с деловым сообществом.

