Дмитриев: Новые пошлины США нанесут «смертельный удар» по промышленности ЕС

Введение США пошлин на импорт автомобилей и грузовиков из Европейского союза станет «смертельным ударом» для экономики объединения. Об этом в пятницу, 1 мая, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
— Это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза, — написал он в социальной сети X.
Политик также прикрепил к публикации скриншот заявления президента США Дональда Трампа от 1 мая, в котором политик анонсирует новые тарифы для союза.
Тогда же американский лидер подчеркнул, что тарифом не будут облагаться машины, произведенные европейскими компаниями в США. По его словам, сейчас в стране строится множество заводов.
Ранее также стало известно, что Министерство торговли США планирует установить пошлину в размере 132,83 процента на импорт необработанного палладия из России.
Кроме того, 2 апреля Трамп подписал документ о введении 100-процентных пошлин на импорт запатентованных фармацевтических препаратов для компаний, не заключивших соглашение с США.
21 февраля глава государства также заявил, что повышает торговую пошлину в отношении всех стран мира с 10 до 15 процентов. Он принял такое решение, «основываясь на тщательном и полном» обзоре.