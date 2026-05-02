Дмитриев: Новые пошлины США нанесут «смертельный удар» по промышленности ЕС

Введение США пошлин на импорт автомобилей и грузовиков из Европейского союза станет «смертельным ударом» для экономики объединения. Об этом в пятницу, 1 мая, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

— Это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза, — написал он в социальной сети X.

Политик также прикрепил к публикации скриншот заявления президента США Дональда Трампа от 1 мая, в котором политик анонсирует новые тарифы для союза.

Тогда же американский лидер подчеркнул, что тарифом не будут облагаться машины, произведенные европейскими компаниями в США. По его словам, сейчас в стране строится множество заводов.

Ранее также стало известно, что Министерство торговли США планирует установить пошлину в размере 132,83 процента на импорт необработанного палладия из России.

Кроме того, 2 апреля Трамп подписал документ о введении 100-процентных пошлин на импорт запатентованных фармацевтических препаратов для компаний, не заключивших соглашение с США.

21 февраля глава государства также заявил, что повышает торговую пошлину в отношении всех стран мира с 10 до 15 процентов. Он принял такое решение, «основываясь на тщательном и полном» обзоре.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше