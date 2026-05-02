МИД: урегулирование на Украине требует отказа НАТО от планов поражения РФ

Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России.

Источник: Аргументы и факты

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что достижение устойчивого урегулирования конфликта на Украине возможно только при изменении подхода стран НАТО к отношениям с Россией. По его словам, ключевым условием является отказ альянса от политики, направленной на нанесение Москве стратегического ущерба.

Дипломат также обратил внимание на продолжающееся усиление военного потенциала европейских государств. По его оценке, значительная часть этих процессов связана с поставками вооружений Украине и дальнейшей милитаризацией региона.

Белоусов подчеркнул, что Россия рассматривает подобные действия как угрозу своим фундаментальным интересам. Он отметил, что без пересмотра нынешнего курса западных стран рассчитывать на долгосрочное и стабильное урегулирование конфликта будет затруднительно.

Ранее Белоусов заявил, что в течение последних двух десятилетий страны НАТО последовательно наращивали свой военный потенциал. По его мнению, это делалось для усиления давления на государства, чья политика не совпадает с позицией коллективного Запада.

