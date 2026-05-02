МИД: урегулирование на Украине требует отказа НАТО от планов поражения РФ

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что достижение устойчивого урегулирования конфликта на Украине возможно только при изменении подхода стран НАТО к отношениям с Россией. По его словам, ключевым условием является отказ альянса от политики, направленной на нанесение Москве стратегического ущерба.