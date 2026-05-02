Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Булатов: В НАТО идет отработка сценариев изоляции Калининградской области

Страны Североатлантического альянса отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

По его словам, с начала российской спецоперации на Украине НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установить контроль над логистическими маршрутами в Балтийском регионе. Кроме того, они «предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона», отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что сценарии изоляции российского региона НАТО отрабатывает в ходе военных учений.

На прошлой неделе с аналогичным предупреждением выступил замглавы МИД России Александр Грушко. Он уточнил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются Западом во время учений ОЭС.

Напомним, что в НАТО не раз угрожали устроить блокаду Калининградской области в случае нарастания напряженности в отношениях с Россией. Прошлым летом командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявлял, что в блоке разработали планы по подавлению обороны в этом регионе РФ.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что все угрозы для Калининградской области, если они появятся, будут уничтожаться.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше