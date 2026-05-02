Посол Булатов: В НАТО идет отработка сценариев изоляции Калининградской области

Страны Североатлантического альянса отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
По его словам, с начала российской спецоперации на Украине НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установить контроль над логистическими маршрутами в Балтийском регионе. Кроме того, они «предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона», отметил дипломат в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что сценарии изоляции российского региона НАТО отрабатывает в ходе военных учений.
На прошлой неделе с аналогичным предупреждением выступил замглавы МИД России Александр Грушко. Он уточнил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются Западом во время учений ОЭС.
Напомним, что в НАТО не раз угрожали устроить блокаду Калининградской области в случае нарастания напряженности в отношениях с Россией. Прошлым летом командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявлял, что в блоке разработали планы по подавлению обороны в этом регионе РФ.
Президент Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что все угрозы для Калининградской области, если они появятся, будут уничтожаться.