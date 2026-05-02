Отец прыгнул на рельсы перед поездом ради спасения годовалого малыша

В Бангладеш на станции Бхайраб-Базар мужчина с годовалым сыном чудом выжили, упав под колеса состава. Инцидент случился во вторник около 15:30 по местному времени. Пассажир попытался выйти из тронувшегося вагона, но малыш выскользнул у него из рук прямо в щель между платформой и рельсами.