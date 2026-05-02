Трамп пригрозил захватом Кубы, допустив отправку авианосца к острову

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил захватом Кубы, допустив отправку авианосца «Авраам Линкольн» к берегам острова.
Ранее Трамп высказывал предположения, что Куба может стать следующей целью для США после урегулирования конфликта с Ираном.
«Мы (направим — ред.) один из наших крупных кораблей, возможно, это будет авианосец “Авраам Линкольн”, самый большой в мире. Он подойдет, остановится примерно в 100 ярдах (около 91 метра — ред.) от берега, и они скажут: “Большое спасибо, мы сдаемся”, — сказал Трамп во время мероприятия во Флориде.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.