Трамп пригрозил захватом Кубы, допустив отправку авианосца к острову

Трамп пригрозил захватом Кубы, допустив отправку авианосца к берегам острова.

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил захватом Кубы, допустив отправку авианосца «Авраам Линкольн» к берегам острова.

Ранее Трамп высказывал предположения, что Куба может стать следующей целью для США после урегулирования конфликта с Ираном.

«Мы (направим — ред.) один из наших крупных кораблей, возможно, это будет авианосец “Авраам Линкольн”, самый большой в мире. Он подойдет, остановится примерно в 100 ярдах (около 91 метра — ред.) от берега, и они скажут: “Большое спасибо, мы сдаемся”, — сказал Трамп во время мероприятия во Флориде.

Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
