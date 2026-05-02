Трамп признал, что военные США при захвате танкеров ведут себя как пираты

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил в письме, направленном в Совет Безопасности всемирной организации, что США совершили акт агрессии и государственное пиратство, захватив два иранских коммерческих судна Majestic и Tifani и похитив 3,8 млн баррелей иранской нефти. Тегеран квалифицирует действия США как «грубое нарушение Устава ООН», в частности статьи 2 (4), и требует от Совета Безопасности принять меры. Иран подчеркивает, что оставляет за собой право «противостоять этим наглым действиям» в соответствии с международным правом.