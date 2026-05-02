Трамп признал, что военные США при захвате танкеров ведут себя как пираты

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп признал, что американские военные при захвате танкеров с иранской нефтью ведут себя как пираты. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) перед членами местного клуба Forum.
Рассуждая о захвате американскими ВС двух иранских танкеров Majestic и Tifani, перевозивших в общей сложности 3,8 млн баррелей нефти, американский лидер заявил, что США «захватили суда и забрали груз». «Мы забрали нефть, это очень выгодный бизнес. Кто бы мог подумать — мы повели себя как пираты», — заявил он.
«Мы в некотором роде пираты, мы не играем в игры», — добавил он.
Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил в письме, направленном в Совет Безопасности всемирной организации, что США совершили акт агрессии и государственное пиратство, захватив два иранских коммерческих судна Majestic и Tifani и похитив 3,8 млн баррелей иранской нефти. Тегеран квалифицирует действия США как «грубое нарушение Устава ООН», в частности статьи 2 (4), и требует от Совета Безопасности принять меры. Иран подчеркивает, что оставляет за собой право «противостоять этим наглым действиям» в соответствии с международным правом.